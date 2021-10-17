Житель Тульской области утопил отца в бочке с водой

Вечером 16 октября на территории одного из домов, расположенного в д. Зайцево Белевского района в бочке с водой, вкопаной в землю обнаружено тело 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту суворовским межрайонный следственным отделом следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний местный житель. По предварительным данным следствия, во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков, злоумышленник, реализуя свой преступный умысел, утопил отца в бочке с водой.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проверка показаний на месте с применением видеозаписи, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.