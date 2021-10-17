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Житель Тульской области утопил отца в бочке с водой

Житель Тульской области утопил отца в бочке с водой

Возбуждено уголовное дело.

Вечером 16 октября на территории одного из домов, расположенного в д. Зайцево Белевского района в бочке с водой, вкопаной в землю обнаружено тело 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту суворовским межрайонный следственным отделом следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний местный житель. По предварительным данным следствия, во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков, злоумышленник, реализуя свой преступный умысел, утопил отца в бочке с водой.

Следователем проведен осмотр места происшествия,  назначена судебно-медицинская экспертиза, проверка показаний на месте с применением видеозаписи, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:42 0
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