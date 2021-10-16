Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября

До 8 ноября жители могут заполнить переписной лист самостоятельно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. После отправки анкеты в личном кабинете появятся QR-коды подтверждения на каждого человека и QR-код на все домохозяйство. Их необходимо сохранить и предъявить переписчику, когда он придет на дом к респонденту. Это нужно для того, чтобы записи в Росстате не дублировались.

Также можно заполнить переписной лист на стационарном участке или в МФЦ. В Тульской области переписчики будут работать на базе 22 отделений МФЦ. Со списком и адресами можно ознакомиться здесь

Директор ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова рассказала, что в МФЦ можно воспользоваться помощью переписчиков и волонтеров. Кроме того, любой желающий может пройти перепись на портале Госуслуг в дистанционном формате на гостевых компьютерах. Здесь же можно распечатать QR-код.

С 18 октября по 14 ноября переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично. Они будут иметь удостоверения, действительные при предъявлении паспорта, и электронные планшеты. Всего в регионе в переписи будут задействованы более 3 тыс. человек. Все они вакцинированы от COVID-19 и будут использовать средства индивидуальной защиты.

Перепись – единственный способ составить детальный социально-демографический портрет общества. Она позволит собрать сведения не только о численности населения, но и о его распределении по территории России. А также о качестве жизни граждан – от жилищных условий до степени доступности Интернета. На основе данных переписи будет определяться национальная, образовательная, языковая и культурная политика страны на годы вперед.

Первые итоги переписи будут подведены в конце 2021 года, а окончательные результаты представят до конца 2022 года.