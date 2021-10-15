Тульские студенты могут пройти стажировку в Банке России

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Чтобы попасть на оплачиваемую стажировку, претендентам нужно пройти онлайн-тестирование, оценочные мероприятия и собеседование с экспертами регионального отделения Банка России. Пройти стажировку можно в Москве и в 20 территориальных учреждениях, в том числе в Тульском отделении, начиная с февраля 2022 года.

Стажировка возможна по одному из следующих направлений: денежно-кредитная политика, юридическая практика, финансовые рынки, надзорная деятельность, противодействие недобросовестным практикам и т. д. Претенденты, прошедшие отбор на стажировку в Тульское отделение Банка России, смогут принять участие в проектах по информационным технологиям. Заявки принимаются до 10 ноября включительно.

– У начинающих свой профессиональный путь специалистов есть уникальная возможность погрузиться в финансовую систему страны, проявить себя в решении реальных задач Банка России, а при успешном прохождении стажировки – получить шанс на трудоустройство, – отметила управляющий Тульским отделением регулятора Юнэсса Васина.