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Тульская деревня Бёхово войдёт в Ассоциацию «Самые красивые деревни России»

Тульская деревня Бёхово войдёт в Ассоциацию «Самые красивые деревни России»

Летом деревня прошла российский отбор для участия в международном конкурсе.

15 октября президент Ассоциации «Самые красивые деревни России» Александр Мерзлов посетил деревню Бёхово Заокского района в рамках сертификации ее для включения в АСКДР.
 
Ассоциация объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием.
 
 
Включение в АСКДР поможет повысить привлекательность Бёхово для гостей региона и вовлекать жителей в процессы развития малой Родины.
 
«Губернатор Алексей Дюмин в своем Послании поставил задачу увеличить разнообразие предложений для туристов. Мы работаем в нескольких направлениях: гастрономия, промышленный туризм. Для нас также важно показать туристам наши малые города и новые локации. Таким интересным местом может стать деревня Бёхово, которая обладает богатой историей и живописными пейзажами», — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.
 
 
Напомним, этим летом деревня Бёхово прошла российский отбор для участия в международном конкурсе Всемирной туристской организации (United Nations World Tourism Organization) «Лучшие туристские деревни UNWTO». По результатам конкурса создадут всемирный реестр деревень, которые сохранили свою уникальность, аутентичность, культурно-историческое наследие и при этом адаптированы под запросы современного туриста.
 
 

Бёхово — одна из жемчужин Заокского района. Населенный пункт является частью заповедника выдающегося русского художника В. Д. Поленова. Именно здесь находится кладбище, на котором похоронен художник. Деревня расположена на живописном берегу Оки, который представляет собой естественную границу между Калужской, Тульской и Московской областями. Главная достопримечательность Бёхово — Церковь Троицы Живоначальной, строительство которой также связано с именем В. Д. Поленова.

 
 
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