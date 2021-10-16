Тульская деревня Бёхово войдёт в Ассоциацию «Самые красивые деревни России»

15 октября президент Ассоциации «Самые красивые деревни России» Александр Мерзлов посетил деревню Бёхово Заокского района в рамках сертификации ее для включения в АСКДР.

Ассоциация объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием.

Включение в АСКДР поможет повысить привлекательность Бёхово для гостей региона и вовлекать жителей в процессы развития малой Родины.

«Губернатор Алексей Дюмин в своем Послании поставил задачу увеличить разнообразие предложений для туристов. Мы работаем в нескольких направлениях: гастрономия, промышленный туризм. Для нас также важно показать туристам наши малые города и новые локации. Таким интересным местом может стать деревня Бёхово, которая обладает богатой историей и живописными пейзажами», — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Напомним, этим летом деревня Бёхово прошла российский отбор для участия в международном конкурсе Всемирной туристской организации (United Nations World Tourism Organization) «Лучшие туристские деревни UNWTO». По результатам конкурса создадут всемирный реестр деревень, которые сохранили свою уникальность, аутентичность, культурно-историческое наследие и при этом адаптированы под запросы современного туриста.