Владимир Путин наградил туляков медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- начальника управления капитального строительства и ремонтов ПАО «Тулачермет» Сергея Семёнова,
- председателя комитета Тульской области по тарифам Дмитрия Васина,
- министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова.
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