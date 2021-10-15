Владимир Путин наградил туляков медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

начальника управления капитального строительства и ремонтов ПАО «Тулачермет» Сергея Семёнова,

председателя комитета Тульской области по тарифам Дмитрия Васина,

министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова.