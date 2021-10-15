новости
новости
Регистрация
Владимир Путин наградил туляков медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин наградил туляков медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • начальника управления капитального строительства и ремонтов ПАО «Тулачермет» Сергея Семёнова,
  • председателя комитета Тульской области по тарифам Дмитрия Васина,
  • министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:18 0
Другие статьи по темам
Люди
Владимир ПутинАлексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
наградамедаль ордена За заслуги перед Отечеством
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области судебные приставы оштрафовали коллекторов на 1,3 млн рублей
В Тульской области судебные приставы оштрафовали коллекторов на 1,3 млн рублей
Работы тульских художников будут выставлены в Новой Третьяковке
Работы тульских художников будут выставлены в Новой Третьяковке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.