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В Тульской области судебные приставы оштрафовали коллекторов на 1,3 млн рублей

В Тульской области судебные приставы оштрафовали коллекторов на 1,3 млн рублей

Ведомство осуществляет надзор за деятельностью коллекторских организаций.

Число телефонных звонков и сообщений, направляемых коллекторами должникам, законодательно ограничено. Кроме того, при взыскании долгов коллекторы не имеют право оказывать психологическое давление, унижать честь и достоинство, угрожать уголовным и другим наказанием.

Эти требования распространяются не только на коллекторские, но и на кредитные организации, а также на микрокредитные и микрофинансовые организации. В этом году тульские судебные приставы составили и рассмотрели 74 протокола в отношении юридических лиц, нарушивших законодательство. Общая сумма штрафов составила 1 млн 378 тысяч рублей.

Применение административной ответственности к лицам, нарушающим порядок взыскания просроченной задолженности, является одной из самых действенных мер по предупреждению и недопущению нарушений.

Жители Тульской области могут пожаловаться на действия коллекторов по телефону 35-06-04.

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