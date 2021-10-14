Работы тульских художников будут выставлены в Новой Третьяковке

Работа Марии Головиной «Механика роста».

В современном искусстве мало уделяется внимания трудовым будням и повседневной жизни простого рабочего человека. Речь не только о сотрудниках заводов и фабрик, строителях, но и курьерах, дворниках и представителях других профессий.

В ноябре 2021 года в стенах Новой Третьяковки пройдет выставка произведений участников открытого конкурса, который ежегодно объявляют организаторы фестиваля «Время, вперед!». В экспозицию под названием «Искусство труда» войдет почти 200 работ – живопись и графика, цифровой плакат, скульптура и многое другое. Они отражают трудовую и повседневную жизнь простого рабочего человека.

На выставке можно будет увидеть произведения авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Тольятти, Донецка, Перми, Челябинска, Нового Уренгоя, Орла, Смоленска, Новосибирска, Уфы, Барнаула и множества других российских городов.

Среди участников есть и художники из Тулы – 66-летний Владимир Соломатин представил работу «Ноктюрн» (холст, масло) и плакат «Линии судьбы», а Мария Головкина отправила на конкурс серию «Механика роста», выполненную в смешанной технике.

Победители получат денежные гранты. Время проведения – с 4 по 14 ноября. В рамках выставки пройдут экскурсии и будет работать тематический лекторий. Вход на все мероприятия свободный.