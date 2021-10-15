В Туле стартовал библиофестиваль​ «Гутенберг отдыхает»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляков ждут встречи со специалистами в сферах библиотечного дела, архитектуры, урбанистики, искусства и культуры.

В кластере «Октава» начал работу фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает».

В открытии фестиваля приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что библиотеки играют большую роль в формировании нового культурного пространства в регионе.

– Нацпроект «Культура» открыл новые возможности для учреждений. В библиотеках создаются новые современные пространства. При поддержке губернатора Алексея Дюмина на их ремонт ежегодно направляются финансовые средства, покупаются книги и оборудование, – отметила Татьяна Рыбкина.

Программа фестиваля состоит из трех модулей и будет интересна тем, кто занимается развитием библиотек и современных общественно-культурных пространств, разработками по популяризации чтения.

Кроме того, на фестивале будет представлен опыт модернизации библиотек в рамках нацпроекта «Культура», проекты создания модельных библиотек в Тульской области. Для посетителей будет работать книжная выставка «Открываем сердца: секреты чтения художественной литературы».

Завершится фестиваль презентацией литературного альманаха «Аристарх и Мардарий», который включает в себя работы молодых тульских писателей, поэтов и фотохудожников.

Сотрудники библиотек смогут бесплатно посетить выставочный проект об уличном искусстве «Открытый микрофон», а также иммерсивную выставку-инсталляцию «Почувствуй «Октаву».

Полная программа фестиваля доступна по ссылке.