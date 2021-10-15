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В Новомосковске легковушка сбила девочку-подростка: видео
Стоп-кадр из видео.

В Новомосковске легковушка сбила девочку-подростка: видео

Пострадавшая госпитализирована.

Днем 14 октября на ул. Дружбы в Новомосковске произошло ДТП. Старенькая отечественная «девятка» под управлением 59-летнего мужчины сбила девочку-подростка. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена неподалеку от места происшествия и запечатлела момент наезда.
 

«По предварительной информации, 14-летняя девочка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:25 +1
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Место
Тульская областьНовомосковск
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