В Новомосковске легковушка сбила девочку-подростка: видео

Стоп-кадр из видео.

Днем 14 октября на ул. Дружбы в Новомосковске произошло ДТП. Старенькая отечественная «девятка» под управлением 59-летнего мужчины сбила девочку-подростка. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена неподалеку от места происшествия и запечатлела момент наезда.

«По предварительной информации, 14-летняя девочка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.