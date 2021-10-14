Фото: vk.com/chpnmsk.
Внимание, розыск: в Тульской области двое неизвестных напали с ножом на женщину
Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В минувшую пятницу, 9 октября, в Кимовске в гостинице «Максим» произошло ЧП. Двое неизвестных – граждане одной из стран СНГ – напали с ножом на женщину-администратора.
С колото-резаными ранами она была госпитализирована и находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что из гостиницы ничего не пропало, – это может свидетельствовать о том, что мотивом нападения была личная неприязнь.
Полицейские устанавливают все детали случившегося и ведут розыск злоумышленников. Если вы видели их, звоните по телефону 02 или 112.
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