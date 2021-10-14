Внимание, розыск: в Тульской области двое неизвестных напали с ножом на женщину

Фото: vk.com/chpnmsk.

В минувшую пятницу, 9 октября, в Кимовске в гостинице «Максим» произошло ЧП. Двое неизвестных – граждане одной из стран СНГ – напали с ножом на женщину-администратора.

С колото-резаными ранами она была госпитализирована и находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что из гостиницы ничего не пропало, – это может свидетельствовать о том, что мотивом нападения была личная неприязнь.