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Внимание, розыск: в Тульской области двое неизвестных напали с ножом на женщину
Фото: vk.com/chpnmsk.

Внимание, розыск: в Тульской области двое неизвестных напали с ножом на женщину

Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В минувшую пятницу, 9 октября, в Кимовске в гостинице «Максим» произошло ЧП. Двое неизвестных – граждане одной из стран СНГ – напали с ножом на женщину-администратора.

С колото-резаными ранами она была госпитализирована и находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что из гостиницы ничего не пропало, – это может свидетельствовать о том, что мотивом нападения была личная неприязнь.

Полицейские устанавливают все детали случившегося и ведут розыск злоумышленников. Если вы видели их, звоните по телефону 02 или 112.

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Место
Тульская областьКимовск
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