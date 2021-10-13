Туляки могут проголосовать за «Народного участкового»

Победитель конкурса представит наш регион на федеральном уровне.

В Тульской области продолжается второй этап конкурса «Народный участковый – 2021». До 16 октября туляки смогут проголосовать за своего Анискина.

Победитель регионального этапа примет участие в соревновании с народными участковыми других субъектов России. Голосование проводится на специальной странице конкурса.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в МВД РФ в канун Дня участкового уполномоченного полиции.