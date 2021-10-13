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Почти 10% туляков инвестируют в ценные бумаги
В первом полугодии 2021 года жители Тульской области открыли около 140 тысяч специальных счетов для торговли ценными бумагами и валютой на бирже.
Тульские розничные инвесторы разместили на счетах 39,5 млрд рублей.
При этом большинство инвесторов – почти 135 тысяч туляков – пользуются услугами брокеров. Средняя сумма вложений в один брокерский счет – 789 тысяч рублей.
Если брокер совершает сделки по указаниям клиента, то другой профессиональный посредник выхода на биржу – доверительный управляющий – самостоятельно распоряжается деньгами клиента, стараясь их приумножить. Такой вариант выбрали чуть больше 5 тысяч жителей региона. Средний размер портфеля в доверительном управлении составил 840 тысяч рублей.
Банк России провел опрос среди жителей городов-миллионников и составил портрет начинающего инвестора. Как правило, это человек в возрасте 35-50 лет, состоящий в браке, с детьми; с высшим образованием и доходом выше среднего. Согласно исследованию, типичный инвестор-новичок на фондовый рынок выходит по двум причинам: интерес и поиск более доходной альтернативы банковским вкладам. Привлекает также простота инвестирования через мобильное приложение.
«Без малого 10% жителей нашего региона купили инвестиционных продуктов на сумму почти 40 млрд рублей. А на вкладах в банках они хранят чуть более 220 млрд рублей. Если сравнить эти цифры, то мы можем сделать вывод, что далеко не все граждане выбирают консервативную стратегию сбережения, – отметил заместитель управляющего тульским отделением регулятора Дмитрий Борискин. – Чтобы начинающие инвесторы не совершали необдуманных покупок высокорисковых ценных бумаг и сложных финансовых инструментов, особенности и риски которых они не понимают, с 1 октября введено обязательное тестирование. Это должно оградить их от финансовых потерь из-за отсутствия необходимых знаний».
Пополнить багаж своих знаний о фондовом рынке можно до 15 октября в рамках Международной недели инвесторов, где у любого желающего есть возможность бесплатно пройти онлайн-обучение по теме инвестирования. На занятиях Банка России можно изучить стратегии инвестирования, познакомиться с особенностями финансовых продуктов, с работой биржевых площадок, а также с возможностями инвестирования на рынке ценных бумаг. Вебинары ведут эксперты финансового рынка.
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