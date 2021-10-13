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Бывший сотрудник Росгвардии получил 6,5 лет колонии за смертельное ДТП

Бывший сотрудник Росгвардии получил 6,5 лет колонии за смертельное ДТП

В аварии погибла 15-летняя девочка.

В Щекино Тульской области суд вынес приговор местному 26-летнему жителю. Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности гибель человека).
 
Напомним, авария произошла 11 июля этого года, неподалеку от деревни Большое в Тепло-Огаревском районе. Компания молодых людей отмечала дембель одного из друзей и поехала кататься на авто.
 
26-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 (прапорщик, служивший в Росгвардии полицейским-водителем, впоследствии уволен со службы по отрицательным мотивам) не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и там перевернулся. 15-летняя жительница Тулы от полученных травм скончалась на месте происшествия.
 
«Суд приговорил подсудимого к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех категорий, сроком на 3 года. С осужденного взыскано 1,1 млн рублей в пользу потерпевших. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:24 +2
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Тула
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