Жители тульского Заречья пожаловались губернатору на проблемы с транспортом

Фото из архива Myslo.

Особенно остро проблема стоит по утрам — люди не могут уехать на работу.

На оперативном совещании в правительстве рассмотрели обращения граждан.

Жители Заречья попросили губернатора увеличить количество единиц транспорта на трех маршрутах — № 59, 42, 27-А и выпустить на линию большие автобусы. Особенно остро проблема стоит по утрам — люди не могут уехать на работу. В связи с этим попросили добавить на этих маршрутах автобусов средней вместимости.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что в сентябре и октябре проверяли транспортное обслуживание на этих маршрутах. С перевозчиком была проведена работа. При этом два маршрута вызывали наибольшие нарекания: это автобусные маршруты № 59 и 27-А. На них было зафиксировано снижение количества единиц транспорта. По словам Миляева, после переговоров с перевозчиком на данный момент времени транспортное обслуживание ведется в полном объеме.

– Также по наиболее востребованному автобусному маршруту № 42: на сегодняшний день с перевозчиком достигнута договоренность о выпуске трех дополнительных единиц транспорта, – сообщил Дмитрий Миляев.