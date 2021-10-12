новости
новости
Регистрация
Жители тульского Заречья пожаловались губернатору на проблемы с транспортом
Фото из архива Myslo.

Жители тульского Заречья пожаловались губернатору на проблемы с транспортом

Особенно остро проблема стоит по утрам — люди не могут уехать на работу.

На оперативном совещании в правительстве рассмотрели обращения граждан.
 
Жители Заречья попросили губернатора увеличить количество единиц транспорта на трех маршрутах — № 59, 42, 27-А и выпустить на линию большие автобусы. Особенно остро проблема стоит по утрам — люди не могут уехать на работу. В связи с этим попросили добавить на этих маршрутах автобусов средней вместимости.
 
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что в сентябре и октябре проверяли транспортное обслуживание на этих маршрутах. С перевозчиком была проведена работа. При этом два маршрута вызывали наибольшие нарекания: это автобусные маршруты № 59 и 27-А. На них было зафиксировано снижение количества единиц транспорта. По словам Миляева, после переговоров с перевозчиком на данный момент времени транспортное обслуживание ведется в полном объеме.
 
– Также по наиболее востребованному автобусному маршруту № 42: на сегодняшний день с перевозчиком достигнута договоренность о выпуске трех дополнительных единиц транспорта, – сообщил Дмитрий Миляев. 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 17:48 −2
Другие статьи по темам
Событие
обращения граждантранспортЗаречье
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за резкого роста числа госпитализаций в Тульской области увеличилась потребность в кислороде
Из-за резкого роста числа госпитализаций в Тульской области увеличилась потребность в кислороде
Вакцинированные туляки могут выиграть квартиру или машину
Вакцинированные туляки могут выиграть квартиру или машину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.