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Из-за резкого роста числа госпитализаций в Тульской области увеличилась потребность в кислороде
Фото из архива Myslo.

Из-за резкого роста числа госпитализаций в Тульской области увеличилась потребность в кислороде

Регион полностью перешел на кислород, производимый в Тульской области.

Из-за резкого роста числа госпитализаций в коронавирусные госпитали в Тульской области увеличилась потребность в обеспечении медицинским кислородом.

Если на прошедшей неделе в больницы с ковидом попали 109 человек, то за вчерашние сутки — 168. Потребность в кислороде составляет 160 тонн в неделю. По прогнозам, в ближайшее время этот показатель вырастет до 186 тонн.

По словам заместителя министра здравоохранения Михаила Малишевского, регион полностью перешел на кислород, производимый в Тульской области. Выстроены графики поставок во все медучреждения.

Поставщик кислорода предложил перейти на долгосрочные контракты с организациями здравоохранения Тульской области.

По поручению Алексея Дюмина в регионе начали закупочные процедуры для поставки дополнительных 30 аппаратов ИВЛ.

Сюжет: Коронавирус
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