Вакцинированные туляки могут выиграть квартиру или машину

Запустить викторину планируют 1 ноября. Об этом стало известно на очередном оперативном совещании в правительстве региона.

– У Общественной палаты есть предложение о проведении в Тульской области викторины с ценными призами. Викторина позволит повысить активность граждан в участии в вакцинации. В викторине смогут принять участие граждане старше 18 лет, имеющие действительный сертификат о вакцинации и регистрацию в Тульской области. Если викторина будет поддержана, то мы начнем ее проведение с 1 ноября, – рассказала председатель региональной Общественной палаты Галина Фомина.

Ряд социальных партнеров готов предоставить бытовую технику, машины и квартиры для победителей.

Губернатор Алексей Дюмин одобрил данную инициативу:

– Понимаю эту инициативу и намерение. И поддерживаю. Конечно, странно проводить викторины и дарить подарки, чтобы наши жители понимали, что вакцина – это спасение. Быть может, это единственный способ, чтобы люди поняли, что вакцинация – единственный способ чувствовать себя уверенно в непростой ситуации, — сказал глава региона.