В Туле откроется школа вожатского мастерства «Сансара»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Здесь будут обучать вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях.

Сегодня, 12 октября, в 18.30 студенческий педагогический отряд «Мёд» откроет в молодежном центре «Родина» школу вожатского мастерства «Сансара».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, цель школы — обучить и подготовить вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях, а также повысить уровень профессиональных компетенций действующих вожатых.



Занятия будут проводить еженедельно (по вторникам) в период с октября по май.



Стать вожатым может любой желающий, достигший совершеннолетия (на момент летних смен 2022 года). Подробности – в группе педотряда «Мёд».