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В Туле откроется школа вожатского мастерства «Сансара»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле откроется школа вожатского мастерства «Сансара»

Здесь будут обучать вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях.

Сегодня, 12 октября, в 18.30 студенческий педагогический отряд «Мёд» откроет в молодежном центре «Родина» школу вожатского мастерства «Сансара».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, цель школы — обучить и подготовить вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях, а также повысить уровень профессиональных компетенций действующих вожатых.

Занятия будут проводить еженедельно (по вторникам) в период с октября по май.

Стать вожатым может любой желающий, достигший совершеннолетия (на момент летних смен 2022 года). Подробности – в группе педотряда «Мёд».

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сегодня, в 13:25 0
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