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Снятый в Туле фильм «Селфимания» получил диплом кинофестиваля в Милане
Фото Кинокомиссии Тульской области и из архива Myslo.

Снятый в Туле фильм «Селфимания» получил диплом кинофестиваля в Милане

В кинокартине снялись известные актеры Алексей Воробьев, Иева Андреевайте, «девушка Джеймса Бонда» Катерина Мурино, а также Олег Тактаров.

Европейская версия фильма Selfiemania, совместного производства России, Италии и Австрии, получила диплом кинофестиваля российского кино Premio Felix в Милане «За ироничную трактовку мира социальных сетей».
 
Напомним, часть фильма снимали в Туле при организационной поддержке Кинокомиссии Тульской области. В картине снялись известные актеры Алексей Воробьев, Иева Андреевайте, «девушка Джеймса Бонда» Катерина Мурино, а также Олег Тактаров.
 
В съемках оказался задействован практически весь центр города: Казанская набережная, часть проспекта Ленина, городское пространство «Искра». Последний съемочный день прошел в парке «Патриот», в одном из дворов в Заречье, а также в Платоновском парке.
 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:27 0
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