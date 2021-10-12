Снятый в Туле фильм «Селфимания» получил диплом кинофестиваля в Милане

Фото Кинокомиссии Тульской области и из архива Myslo.

В кинокартине снялись известные актеры Алексей Воробьев, Иева Андреевайте, «девушка Джеймса Бонда» Катерина Мурино, а также Олег Тактаров.

Европейская версия фильма Selfiemania, совместного производства России, Италии и Австрии, получила диплом кинофестиваля российского кино Premio Felix в Милане «За ироничную трактовку мира социальных сетей».

В съемках оказался задействован практически весь центр города: Казанская набережная, часть проспекта Ленина, городское пространство «Искра». Последний съемочный день прошел в парке «Патриот», в одном из дворов в Заречье, а также в Платоновском парке.

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