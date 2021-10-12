Фото Кинокомиссии Тульской области и из архива Myslo.
Снятый в Туле фильм «Селфимания» получил диплом кинофестиваля в Милане
В кинокартине снялись известные актеры Алексей Воробьев, Иева Андреевайте, «девушка Джеймса Бонда» Катерина Мурино, а также Олег Тактаров.
Европейская версия фильма Selfiemania, совместного производства России, Италии и Австрии, получила диплом кинофестиваля российского кино Premio Felix в Милане «За ироничную трактовку мира социальных сетей».
Напомним, часть фильма снимали в Туле при организационной поддержке Кинокомиссии Тульской области. В картине снялись известные актеры Алексей Воробьев, Иева Андреевайте, «девушка Джеймса Бонда» Катерина Мурино, а также Олег Тактаров.
В съемках оказался задействован практически весь центр города: Казанская набережная, часть проспекта Ленина, городское пространство «Искра». Последний съемочный день прошел в парке «Патриот», в одном из дворов в Заречье, а также в Платоновском парке.
Читайте также по теме:
Алексей Воробьев и Иева Андреевайте рассказали о съемках «Селфимании» в Туле
«Девушка Бонда» Катерина Мурино о Ясной Поляне: «Никогда не думала, что увижу вживую дом Толстого»
«Девушка Бонда», прибалтийская красотка и Алексей Воробьев завершили съемки фильма в Туле
Другие статьи по темам
Место