Фото из архива Myslo.
В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия
Сотрудники ведомства расскажут жителям о геодезическом надзоре.
В Управлении Росреестра по Тульской области 13 октября пройдет горячая линия по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.
На вопросы жителей региона будет отвечать заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ирина Петрова. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 47-05-09.
Другие статьи по темам
Место