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В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия
Фото из архива Myslo.

В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия

Сотрудники ведомства расскажут жителям о геодезическом надзоре.

В Управлении Росреестра по Тульской области 13 октября пройдет горячая линия по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.

На вопросы жителей региона будет отвечать заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ирина Петрова. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 47-05-09.

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