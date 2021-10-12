В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия

Фото из архива Myslo.

В Управлении Росреестра по Тульской области 13 октября пройдет горячая линия по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.

На вопросы жителей региона будет отвечать заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ирина Петрова. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 47-05-09.