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Роспотребнадзор снял с продажи производимое в Новомосковске средство для мытья посуды
Фото: Яндекс.Карты.

Роспотребнадзор снял с продажи производимое в Новомосковске средство для мытья посуды

Маркировка, наносимая на этикетки бутылок с бытовой химией, не соответствовала требованиям законодательства.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области завершены мероприятия в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» по вопросу неправомерности использования маркировки «Подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей» на этикетке продукции «Средство для мытья посуды Fairy Сочный лимон».

Установлено, что эта маркировка была нанесена без соответствующей экспертной оценки и не соответствовала ранее оформленному свидетельству о государственной регистрации на продукцию. Это является нарушением санитарных и гигиенических требований.

В отношении ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 2 ст. 14.46.2 КоАП РФ и назначены штрафы на 140 тысяч рублей.

Предприятию предписано приостановить реализацию средства для мытья посуды «Fairy Сочный лимон» с надписью «Подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей». Также производителю направлено представление о принятии мер по отзыву продукции и возмещению приобретателям убытков.

Если вы увидите на прилавках магазинов средство для мытья посуды «Fairy Сочный лимон» с надписью «Подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей», сообщите об этом в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по электронному адресу: tula@71.rospotrebnadzor.ru.

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