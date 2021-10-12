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Туляки могут помочь найти пропавших людей с помощью телеграм-бота

Туляки могут помочь найти пропавших людей с помощью телеграм-бота

Программа с помощью нейросетей будет сравнивать фотографии, сделанные пользователями, с базой данных пропавших людей.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» старается не отставать от современности и использовать возможности актуального программного обеспечения. Разработчики Виталий Багов и Павел Куликов создали для волонтеров телеграм-бот «НайдиНас».

Если вам кажется, что вы видите дезориентированного человека, который выглядит одиноким и потерянным, вы можете отправить боту фотографию. Бот, используя нейросеть, сравнит ее с фотографиями людей, заявки на поиск которых поступили в отряд. В случае совпадения бот отправляет уведомление поисковикам.

Воспользоваться ботом можно здесь.

Среди бездомных на улице случайно может оказаться бабушка или дедушка с деменцией, которых мы ищем не один месяц, а также любой человек, в силу обстоятельств потерявший память. Теперь у каждого под рукой всегда есть инструмент с актуальной базой данных, который может помочь человеку вернуться домой.

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