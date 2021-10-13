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В Туле в районе пересечения ул. Скуратовской и пр. Ленина появится пешеходный переход
Фото: Google Maps.

В Туле в районе пересечения ул. Скуратовской и пр. Ленина появится пешеходный переход

Об этом заявил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей области. Так, жительница поселка Косая Гора обратилась с просьбой оборудовать пешеходные переходы на Орловском шоссе и других улицах «лежачими полицейскими».

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев отметил, что до 25 октября пешеходный переход в районе дома № 45 на Орловском шоссе будет совмещен с искусственной дорожной неровностью. До 20 ноября на переходе в районе остановки «Косогорский мост» обустроят посадочную площадку, а переход совместят с искусственной дорожной неровностью.

Кроме того, в ближайших планах подготовить и реализовать проект по организации пешеходного перехода в районе пересечения улицы Скуратовской и проспекта Ленина.

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