В Туле в районе пересечения ул. Скуратовской и пр. Ленина появится пешеходный переход
Об этом заявил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.
На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей области. Так, жительница поселка Косая Гора обратилась с просьбой оборудовать пешеходные переходы на Орловском шоссе и других улицах «лежачими полицейскими».
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев отметил, что до 25 октября пешеходный переход в районе дома № 45 на Орловском шоссе будет совмещен с искусственной дорожной неровностью. До 20 ноября на переходе в районе остановки «Косогорский мост» обустроят посадочную площадку, а переход совместят с искусственной дорожной неровностью.
Кроме того, в ближайших планах подготовить и реализовать проект по организации пешеходного перехода в районе пересечения улицы Скуратовской и проспекта Ленина.