Кому в Тульской области достались региональные гранты?

Конкурсная комиссия по предоставлению из бюджета Тульской области грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям подвела итоги.

Победителями Конкурса региональных грантов стали 27 СО НКО. Они разработали и представили проекты патриотической, спортивной, национальной, исторической, культурной тематики, а также проекты, направленные на работу с молодежью, пожилыми людьми, инвалидами.

Победителями стали:

1. Тульское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

2. Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Тульской области

3. Ассоциация владельцев новостных сайтов

4. Автономная некоммерческая организация «Историко-патриотический центр «Тульский оборонительный рубеж»

5. Религиозная духовная образовательная организация высшего образования «Заокский университет церкви христиан-адвентистов седьмого дня»

6. Общественная организация «Тульский региональный союз пенсионеров»

7. Общественная организация «Тульская городская организация женщин» (ТГОЖ)

8. Плавская районная Тульской области общественная организация содействия инвалидам «Открытые сердца»

9. Тульская региональная общественная организация содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71»

10. Ассоциация по проведению спектаклей по основам безопасности жизнедеятельности «Арт-союз»

11. Автономная некоммерческая благотворительная организация «МОГУ!»

12. Автономная некоммерческая организация «Детско-юношеский спортивный клуб «Витязь»

13. Тульская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах»

14. Западное окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»

15. Тульская региональная общественная организация «Украинский правозащитный культурный центр»

16. Региональное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Тульской области

17. Тульская региональная детская общественная организация развития детского спорта «Аthletic kids (Спортивные дети)»

18. Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тульской области

19. Автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Авангард»

20. Общественная организация территориальное общественное самоуправление муниципального образования город Суворов Суворовского района «Суворов»

21. Общественная организация «Территориальное общественное самоуправление № 8 микрорайонов «Горушки», «Мышега» города Алексин Тульской области

22. Тульская региональная общественная организация укрепления и развития семей «Семьи меняют мир»

23. Узловское Станичное казачье общество Узловского района Тульской области

24. Новомосковское Тульской области местное отделение общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации

25. Региональная общественная организация ветеранов войск правопорядка Тульской области

26. Региональный фонд сохранения культурного наследия «Историческое примирение»

27. Тульское городское отделение Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Шесть заявок от социально ориентированных НКО были отклонены в связи с несоответствием участника отбора требованиям, установленным в пунктах 6,13 постановления правительства Тульской области от 29.04.2021 № 226 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области грантов Тульской области в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям».

15 заявок не прошли конкурсный отбор в связи с получением ниже 50 баллов, что является минимальным значением в рейтинге заявок для победителей отбора.