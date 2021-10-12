С начала года в Тульской области материальный ущерб от преступлений достиг 2,4 млрд рублей

Управление правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Тульской области проанализировало состояние преступности на территории региона за январь — сентябрь 2021 года.

В регионе зарегистрировано 11 281 преступление, что на 1782 больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На 47,1% снизилось количество разбойных нападений, на 26,9% – число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах.

За указанный период отмечается снижение на 25,3% количества наркопреступлений, на 36,6% – числа противоправных деяний, связанных с нарушением ПДД, повлекших смерть человека, на 26,3% – количества умышленных убийств с покушением.

За январь — сентябрь 2021 года на территории области на 44,1% уменьшилось количество преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп.

Материальный ущерб, причиненный от преступных посягательств, за анализируемый период составил 2,4 млрд рублей.