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С начала года в Тульской области материальный ущерб от преступлений достиг 2,4 млрд рублей

С начала года в Тульской области материальный ущерб от преступлений достиг 2,4 млрд рублей

Прокуратура проанализировала состояние преступности в регионе.

Управление правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Тульской области проанализировало состояние преступности на территории региона за январь — сентябрь 2021 года.
 
В регионе зарегистрировано 11 281 преступление, что на 1782 больше, чем за аналогичный период 2020 года.
 
На 47,1% снизилось количество разбойных нападений, на 26,9% – число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах.
 
За указанный период отмечается снижение на 25,3% количества наркопреступлений, на 36,6% – числа противоправных деяний, связанных с нарушением ПДД, повлекших смерть человека, на 26,3% – количества умышленных убийств с покушением.
 
За январь — сентябрь 2021 года на территории области на 44,1% уменьшилось количество преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп.
 
Материальный ущерб, причиненный от преступных посягательств, за анализируемый период составил 2,4 млрд рублей.
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