Сотрудники тульского УФСИН заняли 2-е место на областных соревнованиях по стрельбе из автомата

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Всех призеров наградили медалями, вручили дипломы и ценные подарки.

На стрельбище в поселке Медвенка прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова в зачет спартакиады «Тульское „Динамо“ 2021». Состязались сотрудники органов безопасности и правопорядка нашей области.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, несмотря на сильнейшую конкуренцию, команда Управления в личном и командном первенстве показала достойный результат.

Сборная УФСИН в составе Михаила Гаврилова и Антона Сидоренкова из межрегионального учебного центра, Дмитрия Буравцова из СИЗО-1, Михаила Токарева из СИЗО-1, Артема Бородина из УФСИН и Кирилла Воробьева из отдела по конвоированию УФСИН в командном зачете заняла второе место.

В личном первенстве в упражнении А-3 третье место завоевал кандидат в мастера спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Антон Сидоренков из межрегионального учебного центра УФСИН. В скоростной стрельбе в упражнении А-4 второе место занял заместитель начальника СИЗО-1 Дмитрий Буравцов.

Все призеры соревнований награждены медалями, им вручили дипломы и ценные подарки от региональной организации «Динамо».