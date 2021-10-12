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Сотрудники тульского УФСИН заняли 2-е место на областных соревнованиях по стрельбе из автомата
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Сотрудники тульского УФСИН заняли 2-е место на областных соревнованиях по стрельбе из автомата

Всех призеров наградили медалями, вручили дипломы и ценные подарки.

На стрельбище в поселке Медвенка прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова в зачет спартакиады «Тульское „Динамо“ 2021». Состязались сотрудники органов безопасности и правопорядка нашей области.
 
Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, несмотря на сильнейшую конкуренцию, команда Управления в личном и командном первенстве показала достойный результат.
 
Сборная УФСИН в составе Михаила Гаврилова и Антона Сидоренкова из межрегионального учебного центра, Дмитрия Буравцова из СИЗО-1, Михаила Токарева из СИЗО-1, Артема Бородина из УФСИН и Кирилла Воробьева из отдела по конвоированию УФСИН в командном зачете заняла второе место.
 
 
В личном первенстве в упражнении А-3 третье место завоевал кандидат в мастера спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Антон Сидоренков из межрегионального учебного центра УФСИН. В скоростной стрельбе в упражнении А-4 второе место занял заместитель начальника СИЗО-1 Дмитрий Буравцов.
 
Все призеры соревнований награждены медалями, им вручили дипломы и ценные подарки от региональной организации «Динамо».
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:12 +2
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