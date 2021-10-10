Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек

В творческом квартале Likerka Loft открылся Дом маленьких декоративных собачек — «Догги Лэнд».

Милая хвостатая выставка, где посетители могут познакомиться и подружиться с собачками декоративных пород. Здесь около 20 пород собак: карликовый пудель, мопс, болонка, папильон, английский мини-той-терьер, китайская пушная хохлатая собака, шпиц, чихуа-хуа и многие другие.

Организаторы отмечают, что их проект — не контактный зоопарк: они стараются создать все условия для того, чтобы питомец мог общаться с посетителями только по собственному желанию.

У каждого питомца есть свое место в вольере, свой домик и место для отдыха, куда посетителям вход запрещен.