Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек
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В творческом квартале Likerka Loft открылся Дом маленьких декоративных собачек — «Догги Лэнд».
Милая хвостатая выставка, где посетители могут познакомиться и подружиться с собачками декоративных пород. Здесь около 20 пород собак: карликовый пудель, мопс, болонка, папильон, английский мини-той-терьер, китайская пушная хохлатая собака, шпиц, чихуа-хуа и многие другие.
Организаторы отмечают, что их проект — не контактный зоопарк: они стараются создать все условия для того, чтобы питомец мог общаться с посетителями только по собственному желанию.
У каждого питомца есть свое место в вольере, свой домик и место для отдыха, куда посетителям вход запрещен.
Выставка пробудет в Туле до 7 ноября.
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