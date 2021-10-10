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Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек

Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек

Смотрите фоторепортаж Myslo.

В творческом квартале Likerka Loft открылся Дом маленьких декоративных собачек — «Догги Лэнд».

Милая хвостатая выставка, где посетители могут познакомиться и подружиться с собачками декоративных пород. Здесь около 20 пород собак: карликовый пудель, мопс, болонка, папильон, английский мини-той-терьер, китайская пушная хохлатая собака, шпиц, чихуа-хуа и многие другие.
 
Организаторы отмечают, что их проект — не контактный зоопарк: они стараются создать все условия для того, чтобы питомец мог общаться с посетителями только по собственному желанию.
 
У каждого питомца есть свое место в вольере, свой домик и место для отдыха, куда посетителям вход запрещен.
 
Выставка пробудет в Туле до 7 ноября.
Галерея
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 1
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 2
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 3
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 4
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 5
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 6
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 7
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 8
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 9
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 10
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 11
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 12
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 13
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 14
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 15
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 16
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 17
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 18
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 19
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 20
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 21
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 22
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 23
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 24
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 25
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 26
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 27
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 28
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 29
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 30
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 31
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 32
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 33
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 34
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 35
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 36
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 37
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 38
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 39
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 40
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 41
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 42
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 43
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 44
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 45
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 46
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 47
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 48
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 49
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 50
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 51
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 52
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 53
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 54
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 55
Догги Лэнд: в Туле открылся Дом маленьких собачек , Фото: 56
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Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:53 +4
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