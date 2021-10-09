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Тулячка Гульназ Хатунцева на Чемпионате Европы выиграла гонку по очкам

Тулячка Гульназ Хатунцева на Чемпионате Европы выиграла гонку по очкам

Велогонщица команды Marathon-Tula добыла золотую медаль на соревнованиях в швейцарском Гренхене.

С золотой медалью спорстменку поздравил губернатор Алексей Дюмин:

- На пути к успеху Вы выдержали серьезную конкуренцию, продемонстрировали высокий уровень мастерства.
Отличная подготовка и воля к победе помогли Вам добавить к олимпийской бронзе золотую медаль чемпионата Европы. Так держать!

Чемпионат Европы проходит в швейцарском Гренхене с 5 по 9 октября. Тульский регион представляют сразу два велогонщика команды Marathon-Tula: Гульназ Хатунцева и Сергей Ростовцев.

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вчера, в 15:30 +4
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