Тулячка Гульназ Хатунцева на Чемпионате Европы выиграла гонку по очкам

Велогонщица команды Marathon-Tula добыла золотую медаль на соревнованиях в швейцарском Гренхене.

С золотой медалью спорстменку поздравил губернатор Алексей Дюмин:

- На пути к успеху Вы выдержали серьезную конкуренцию, продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Отличная подготовка и воля к победе помогли Вам добавить к олимпийской бронзе золотую медаль чемпионата Европы. Так держать!

Чемпионат Европы проходит в швейцарском Гренхене с 5 по 9 октября. Тульский регион представляют сразу два велогонщика команды Marathon-Tula: Гульназ Хатунцева и Сергей Ростовцев.