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На трассе под Тулой столкнулись грузовик, внедорожник и легковушка

На трассе под Тулой столкнулись грузовик, внедорожник и легковушка

В результате ДТП пострадали два человека.

Днем 6 октября в районе 215-го км автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, там столкнулись КамАЗ, Land Rover и ВАЗ-2105. Все транспортные средства двигались в направлении Киреевска. «Пятерка», в которой находились дорожные рабочие, ехала на невысокой скорости, и в нее врезался КамАЗ, после чего машины зацепили внедорожник.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадали два человека. Один из них, по нашей информации, находится в тяжелом состоянии.

Точную причину аварии и ее обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.

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ДТП в Киреевском районе, Фото: 1
ДТП в Киреевском районе, Фото: 2
ДТП в Киреевском районе, Фото: 3
ДТП в Киреевском районе, Фото: 4
ДТП в Киреевском районе, Фото: 5
ДТП в Киреевском районе, Фото: 6
ДТП в Киреевском районе, Фото: 7
ДТП в Киреевском районе, Фото: 8
ДТП в Киреевском районе, Фото: 9
ДТП в Киреевском районе, Фото: 10
ДТП в Киреевском районе, Фото: 11
ДТП в Киреевском районе, Фото: 12
ДТП в Киреевском районе, Фото: 13
ДТП в Киреевском районе, Фото: 14
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:54 +1
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