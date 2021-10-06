На трассе под Тулой столкнулись грузовик, внедорожник и легковушка

Днем 6 октября в районе 215-го км автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, там столкнулись КамАЗ, Land Rover и ВАЗ-2105. Все транспортные средства двигались в направлении Киреевска. «Пятерка», в которой находились дорожные рабочие, ехала на невысокой скорости, и в нее врезался КамАЗ, после чего машины зацепили внедорожник.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадали два человека. Один из них, по нашей информации, находится в тяжелом состоянии.

Точную причину аварии и ее обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.