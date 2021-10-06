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Кимовчанин потерял телефон и до смерти забил друга
фото: архив MySlo

Кимовчанин потерял телефон и до смерти забил друга

Так как потерпевший не смог объяснить, где же находится пропавшее средство связи.

В Кимовске 41-летний Дмитрий Цибиков признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 7 июля ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь в комнате общежития в компании 60-летнего знакомого. В какой-то момент Цибиков не смог найти свой телефон и пришёл в ярость. Потребовав от знакомого объяснений, он вытащил его в коридор и жестоко избил, после того, как тот не смог ответить, куда же пропало средство связи. От полученных травм потерпевший скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:39 0
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