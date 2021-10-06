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Студенты Тульского педуниверситета пожаловались губернатору на холод в общежитиях и учебных корпусах

Студенты Тульского педуниверситета пожаловались губернатору на холод в общежитиях и учебных корпусах

Глава региона поручил начальнику ГЖИ Тульской области проконтролировать температурный режим в вузе.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей области.

Ряд обращений к главе региона касался начала отопительного сезона, в том числе — отсутствия отопления в учебных корпусах и общежитиях Тульского педагогического университета. Проректор вуза по учебно-методической работе Александр Плотников сообщил, что сейчас отопление подключено во всех учебных корпусах и общежитиях.

Алексей Дюмин обратил внимание руководства вуза на то, что работы по подготовке системы отопления необходимо вести заблаговременно во взаимодействии с сетевой компанией, не дожидаясь начала отопительного сезона.

Губернатор поручил начальнику ГЖИ Тульской области Леониду Ивченко проконтролировать температурный режим в корпусах и общежитиях вуза.

Директор Ситуационного центра губернатора Алексей Гордеев доложил, что с начала отопительного сезона по этой теме от граждан поступило более 7800 обращений. Большая часть — через контактный центр и социальные сети. В основном вопросы поступали из Щекинского района, Новомосковска и Тулы. С 20 сентября Ситуационный центр ежедневно перенаправляет обращения главам администраций муниципалитетов и главам органов исполнительной власти для их оперативного решения. Губернатор поручил Леониду Ивченко и главам администраций усилить контроль за работой УК и РСО.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:02 +2
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