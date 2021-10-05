Молодые тульские учителя могут получить субсидию на ипотеку

Помощь в решении квартирного вопроса – хорошее подспорье, особенно если ты молодой специалист. Для педагогов, начинающих свой трудовой путь, этот вопрос теперь решен: в Тульской области действует программа льготного ипотечного кредитования для молодых специалистов.

В этом году возможностью улучшить свои жилищные условия воспользовались 12 учителей. Среди них Лидия Огурцова – преподаватель английского языка. Она несколько лет проработала в Туле, но в силу жизненных обстоятельств год назад вернулась в свой родной город Чернь и теперь преподает в школе № 1.

– Иметь свое жилье – это важно для каждого человека: ты знаешь, что у тебя есть свой дом, куда ты всегда можешь прийти. Мои дети очень рады, что теперь у нас есть своя квартира в Туле! – рассказывает Лидия.

По условиям программы молодой педагог должен после получения ипотеки проработать по профессии не менее пяти лет.

– В Черни я проработала год, еще пять нужно будет отработать. Но на самом деле это не проблема, у меня в Черни живет отец, да и в целом город неплохой. А работать везде одинаково хорошо и интересно, если любишь свою профессию и детей, – отмечает педагог.

Программа реализуется в Тульской области ежегодно. В ней могут принять участие учителя общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет.

– Для молодых педагогов, которые планируют купить жилье в ипотеку, эта программа – хорошее подспорье для улучшения жилищных условий. Она предусматривает частичное покрытие выдаваемой суммы за счет госсубсидии, – подчеркнула Алевтина Шевелева.

Министр отметила, что на предоставленные средства можно приобрести квартиру или дом. Главное, чтобы их площадь соответствовала норме квадратных метров на каждого члена семьи. Если площадь подбираемого жилья меньше, сумма субсидии уменьшается. Банк же для ипотечного кредитования учитель выбирает любой, какой ему понравится.

Субсидия на погашение первоначального взноса по ипотеке для приобретения жилья в Тульской области выдается, если:

педагог работает в образовательном учреждении на постоянной основе;

на момент подачи документов его возраст не превышает 35 лет;

стаж его педагогической работы — 1 год и более;

на последнем месте работы педагог проработал не менее 6 месяцев;

у педагога есть собственные денежные средства в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья;

сумма субсидии не превышает 20% от стоимости жилья.

Подробная информация о программе и формы документов – на сайте министерства образования Тульской области.