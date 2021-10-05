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15 октября в Тульской области стартует Всероссийская перепись населения

15 октября в Тульской области стартует Всероссийская перепись населения

Принять участие в ней можно на портале госуслуг, на переписном участке или по месту жительства с помощью волонтеров.

О готовности к проведению Всероссийской переписи населения сегодня шла речь на оперативном совещании правительства Тульской области, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

Перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области Виктор Нехаев сообщил, что принять в ней участие можно несколькими способами:

  • самостоятельно заполнить переписные листы в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг (с 15 октября по 8 ноября);
  • прийти на один из 450 переписных участков и 34 отделений МФЦ (с 15 октября по 14 ноября);
  • по месту жительства (с 18 октября по 14 ноября). Более 3 тыс. переписчиков – студенты и волонтеры – посетят жителей на дому. Они будут иметь удостоверения, действительные при предъявлении паспорта, и специальные планшеты.

Все сотрудники, которые будут задействованы в переписи, до 15 октября вакцинируются от COVID-19.

Для участников электронного голосования на портале госуслуг будет сформирован специальный QR-код. Его необходимо сохранить и предъявить переписчику, когда он придет на дом к респонденту.

– Перепись – единственный источник получения данных о точной численности жителей и домохозяйств, составе населения, жилищных условиях и др., – подчеркнул Виктор Нехаев. – Эта информация поможет в определении экономической, социальной, демографической политики в стране, в каждом регионе и муниципалитете. В частности, в планировании строительства детских садов, школ и других социальных объектов. Девиз предстоящей переписи – «Создаем будущее!».

Заместитель председателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев сообщил, что регион готов к переписи. Подобраны помещения для работы, заключены договоры на предоставление транспорта и средств связи. Запланирована встреча с переписчиками, на которой будут определены цели и задачи.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, что в образовательных организациях региона пройдут тематические уроки и классные часы. Также будут организованы просмотр учебного фильма «Россия в цифрах для школьников» и региональная олимпиада на платформе «Виртуальная школа».

Глава региона заявил о необходимости разъяснять людям преимущества участия в переписи, в том числе с использованием портала госуслуг.

Онлайн-формат позволит минимизировать контакты с переписчиками. Также такую работу необходимо провести на предприятиях и организациях.

Губернатор поручил главам администраций муниципалитетов с учетом эпидобстановки создать резерв переписчиков и контролеров, которые смогут заменить основных работников в случае их болезни. Министерству труда и социальной защиты региона Алексей Дюмин поручил организовать участие в переписи граждан, с которыми работают органы соцзащиты. А комитету по печати – провести широкую информационную кампанию по всем вопросам, связанным с переписью населения.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:46 0
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