В Тульской области резко выросло число случаев внебольничной пневмонии
Рост за неделю составил 24%.
Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Безбородова рассказала об эпидемиологической обстановке в Тульской области.
В регионе продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю зарегистрировано 8173 случая ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей рост составил 4%.
На высоком уровне сохраняется заболеваемость внебольничной пневмонией: 407 случаев за неделю, рост на 24%.
С середины сентября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За неделю в Тульской области 890 случаев ковида (на 13% выше уровня предыдущей недели).
Растет число заносов инфекции в организованные коллективы. На промышленных предприятиях таких случаев было 23.
В 34 образовательных учреждениях выявлены случаи коронавируса. Усилен контроль за отстранением детей на утренних фильтрах. Так, из-за признаков ОРВИ не допущены к занятиям 162 ребенка.
Усилен контроль за местами, которые чаще всего посещают пенсионеры, — почта, пенсионные отделения. Проверены 22 объекта, в двух случаях выявлены нарушения.
– Темпы прироста коронавируса относительно умеренные, что связано с высоким уровнем иммунизации населения области, — отметила Марина Безбородова.
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