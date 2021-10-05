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В Тульской области резко выросло число случаев внебольничной пневмонии

В Тульской области резко выросло число случаев внебольничной пневмонии

Рост за неделю составил 24%.

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Безбородова рассказала об эпидемиологической обстановке в Тульской области.
 
В регионе продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю зарегистрировано 8173 случая ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей рост составил 4%.
 
На высоком уровне сохраняется заболеваемость внебольничной пневмонией: 407 случаев за неделю, рост на 24%.
 
С середины сентября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За неделю в Тульской области 890 случаев ковида (на 13% выше уровня предыдущей недели).
 
Растет число заносов инфекции в организованные коллективы. На промышленных предприятиях таких случаев было 23.
 
В 34 образовательных учреждениях выявлены случаи коронавируса. Усилен контроль за отстранением детей на утренних фильтрах. Так, из-за признаков ОРВИ не допущены к занятиям 162 ребенка.
 
Усилен контроль за местами, которые чаще всего посещают пенсионеры, — почта, пенсионные отделения. Проверены 22 объекта, в двух случаях выявлены нарушения.
 
– Темпы прироста коронавируса относительно умеренные, что связано с высоким уровнем иммунизации населения области, — отметила Марина Безбородова.
Сюжет: Коронавирус
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