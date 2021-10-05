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Депутаты Тульской облдумы переедут в здание «Центргаза» за 100 млн рублей
Фото: Яндекс.Карты.

Депутаты Тульской облдумы переедут в здание «Центргаза» за 100 млн рублей

Переезд состоится до конца октября.

Здание, расположенное на ул. Менделеевской, 11 («Центргаз»), до конца октября перейдет в собственность Тульской области. Об этом на оперативном совещании заявил первый заместитель губернатора — председатель правительства Валерий Шерин.
 
Он рассказал, что собственник заказывал рыночную оценку здания, — вышло почти 250 млн рублей.
 
В ходе переговоров удалось снизить сумму более чем в два раза — до 100 млн рублей.
В здание переедет Тульская областная Дума, ее место в «белом доме» займет департамент соцзащиты, который в данный момент располагается на ул. Демонстрации.
 
На место соцзащиты переедет Тульский областной медицинский колледж. Это позволит расширить материальную базу и готовить квалифицированных специалистов.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:12 −8
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