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Замминистра здравоохранения Михаил Малишевский: «Время между прививками от гриппа и ковида должно составлять минимум месяц»

Замминистра здравоохранения Михаил Малишевский: «Время между прививками от гриппа и ковида должно составлять минимум месяц»

В здании правительства проходит заседание регионального оперативного штаба.

По словам Михаила Малишевского, оказание стационарной медицинской помощи проводится пациентам с ковидом на 1149 развернутых койках в ковидных госпиталях.

Михаил Малишевский

– Сегодня из них занято 855, так что резервный коечный фонд составляет порядка 26%. Мы имеем достаточный резерв, при этом поэтапно, с учетом ухудшающейся ситуации, в короткий промежуток времени можем развернуть дополнительно порядка 1000 коек.

На амбулаторном лечении сегодня — 3291 пациент, из них 310 детей. Все полностью обеспечены лекарствами, они есть в достаточном количестве. Лекарственные препараты пациенты получают в первый день обращения, как только на руках оказывается положительный экспресс-тест.


В Тульской области вакцинированы 588 711 человек первым компонентом, вторым — 556 760 человек. Это девятое место по стране. Всего в регионе необходимо создать иммунную прослойку из вакцинированных и переболевших из 80% взрослого населения, или 964 703 человека. Сегодня этот показатель составляет 810 556 человек.

– У нас достаточная иммунная прослойка, но мы и дальше должны вакцинировать наше население, чтобы иметь стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, а именно 80% вакцинированных и переболевших, — отметил Малишевский.

Проблем с вакциной в Тульской области нет — на сегодняшний день получено 789 056 доз. С сентября в регионе приступили к вакцинации иностранных граждан.

– От гриппа привиты 247 097, из них 1542 ребенка. Всего мы должны привить 60% взрослого населения. Время между прививками от гриппа и ковида у человека должно составлять минимум месяц, — уточнил замминистра.

Вызовов в скорую поступило за неделю 39 264, по инфекционным заболеваниям — 6763, госпитализированы 1808 человек. Михаил Малишевский доложил губернатору, что среди госпитализированных есть часть вакцинированных, но, по словам заместителя министра здравоохранения, они болеют в легкой или среднетяжелой форме и в больнице проводят меньше времени. «Так что вакцинация работает», — сказал Малишевский.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:50 0
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Люди
Михаил Малишевский
Место
Тульская область
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