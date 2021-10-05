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Тульские предприниматели разработают новые способы привлечения туристов
Фото: visittula.com.

Тульские предприниматели разработают новые способы привлечения туристов

Для развития туристической инфраструктуры в регионе будет запущен бизнес-акселератор.

В Туле проведут акселератор бизнес-проектов для повышения туристической привлекательности региона. В программе примут участие предприниматели Тульской области, инвесторы и представители туристических кластеров региона.

Ее цель – найти и проработать новые смелые идеи для привлечения туристического потока, оказать поддержку малому и среднему бизнесу в реализации проектов.

Программа даст возможность предпринимателям озвучить новые смелые бизнес-идеи для туристических кластеров региона. Акселератор объединит специалистов из разных отраслей и поможет им запустить новые туристические проекты.

Прием заявок на первый этап акселератора «Конкурс идей» начался 4 октября, принять участие в нем могут только предприниматели, зарегистрированные в Тульской области. В проект будут допущены 40 предпринимателей, которые пройдут в акселерационную программу.

В октябре стартует второй этап: пятидневный интенсив со всеми участниками проекта по формированию бизнес-модели. В течение трех недель участники будут плотно работать под наставничеством экспертов-трекеров над разработкой бизнес-проектов для реализации. В финал акселерационной программы выйдут 10 участников.

Презентация итогов пройдет в ноябре в формате демодня. Выступления пройдут в живом формате и будут доступны в виде трансляции и в записи. Подать заявки на участие можно на сайте оператора программы.

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