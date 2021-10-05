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Сотрудники Росреестра ответят на вопросы туляков
Фото из архива Myslo.

Сотрудники Росреестра ответят на вопросы туляков

Тематическая горячая линия будет посвящена контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций.

В четверг, 7 октября, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций. На вопросы жителей региона будут отвечать сотрудники профильного отдела ведомства.

Напомним, Росреестр контролирует деятельность арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков, арбитражных управляющих, операторов электронных площадок.

Также будут даны разъяснения по вопросам сдачи теоретического экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 77-34-08.

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