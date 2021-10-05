Психиатр расскажет тулякам, как избежать деменции

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Задать свои вопросы все желающие смогут во время онлайн-трансляции.

6 октября в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он приурочен ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.

На вопросы жителей о лечении и профилактике деменции (приобретенном слабоумии) ответит Наталья Антипова, заведующая консультативным отделением Тульской областной клинической психиатрической больницы №1 им. Н. П. Каменева.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.