Туляк выманивал деньги у пенсионерки: задержать мошенника помогли сотрудники Сбербанка

Фото: архив Myslo.

В Туле сотрудники уголовного розыска УМВД при содействии службы безопасности Сбербанка смогли установить подозреваемого в мошенничестве.

По предварительным данным, некий злоумышленник позвонил 70-летней тулячке и заявил, что обращается к ней по просьбе ее сына. Якобы у сына появились карточные долги, которые необходимо погасить в кратчайшие сроки. Не уточнив у своего отпрыска, действительно ли он проигрался в пух и прах, пенсионерка дважды передала мошеннику искомые суммы — 3 и 5 тысяч рублей.

Получив деньги, злоумышленник не успокоился и продолжал названивать женщине, напоминая о мифических долгах ее сына и требуя еще 10 000 рублей. Тулячка отправилась в ближайшее отделение Сбербанка, чтобы снять деньги, и там на ее нервное поведение обратили внимание работники банка. Поговорив с женщиной, они проинформировали о разговоре сотрудников полиции, которые смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

В отношении мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.