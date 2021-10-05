Массовое ДТП на М-2 под Тулой спровоцировал водитель фуры

В результате автоаварии пострадали три человека, в том числе 3-летний ребенок.

Стали известны обстоятельства массовой аварии, которая утром 4 октября произошла на 195-м км автодороги М-2 «Крым». Предполагается, что аварию спровоцировал 58-летний водитель автопоезда в составе седельного тягача MAN TGX и полуприцепа Schmitz. При обгоне он совершил столкновение с попутным Lada Largus под управлением 69-летней женщины.

После удара Lada столкнулась с попутной ГАЗелью, которая от этого опрокинулась набок и столкнулась с грузовиком Iveco.

«В результате ДТП пострадали 45-летний водитель автомобиля ГАЗ, а также его пассажиры — 43-летняя женщина и 3-летний мальчик. Несовершеннолетний пассажир госпитализирован с различными травмами. В момент ДТП ребенок находился на пассажирском сиденье по центру, без детского удерживающего устройства», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.