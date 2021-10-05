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Массовое ДТП на М-2 под Тулой спровоцировал водитель фуры

Массовое ДТП на М-2 под Тулой спровоцировал водитель фуры

В результате автоаварии пострадали три человека, в том числе 3-летний ребенок.

Стали известны обстоятельства массовой аварии, которая утром 4 октября произошла на 195-м км автодороги М-2 «Крым». Предполагается, что аварию спровоцировал 58-летний водитель автопоезда в составе седельного тягача MAN TGX и полуприцепа Schmitz. При обгоне он совершил столкновение с попутным Lada Largus под управлением 69-летней женщины.
 
После удара Lada столкнулась с попутной ГАЗелью, которая от этого опрокинулась набок и столкнулась с грузовиком Iveco.
 
«В результате ДТП пострадали 45-летний водитель автомобиля ГАЗ, а также его пассажиры — 43-летняя женщина и 3-летний мальчик. Несовершеннолетний пассажир госпитализирован с различными травмами. В момент ДТП ребенок находился на пассажирском сиденье по центру, без детского удерживающего устройства», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 

 

Галерея
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 1
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 2
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 3
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 4
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 5
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 6
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 7
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 8
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 9
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 10
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 11
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 12
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 13
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 14
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 15
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 16
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 17
Три грузовика и легковушка: трасса М2 под Тулой частично перекрыта из-за массового ДТП, Фото: 18
показать все фотографии
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:27 0
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