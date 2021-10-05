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На каких улицах Тулы не будет электричества 6 октября
Фото из архива Myslo.

На каких улицах Тулы не будет электричества 6 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 147, 149-а, 157,
  • ул. М. Горького, 14-а, 14,
  • ул. Мезенцева, 38-а, 44 к.1, 36, 40-а, 40 к.2, 36-а, 49, 40,
  • ул. Н. Руднева, 61, 61-а, 63 63-а, 59,
  • ул. Ф. Энгельса, 52, 54,
  • пр-д Академика Павлова, 1-25 (нечётн.),
  • Скуратово: ул. Скуратовская, 91, 91-а,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • ул. Ракетная, 6-12 (чётн.), 9,
  • ул. Горельская, 9-а, 6-а, 16-а, 18-а, 15-а, 1-7 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13,
  • ул. Ушинского, 9-27 (нечётн.), 4-а, 4, 6, 8, 21-а, 13-а, 1-а, 27-а, 2-а, 2-б,
  • Мясново: п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.),
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14,
  • ул. Казанская, 2,
  • ул. Ярославского, 5, 7,
  • ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 22, 24, 2, 4, 6, 8, 12-а.
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