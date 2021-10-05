Новая часть «бондианы» и премьера немецкого триллера «Королевская игра»: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Не время умирать» (12+)
7 октября Джеймс Бонд возвращается на большие экраны в исполнении великолепного Дэниела Крейга! Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
«Королевская игра» (16+)
9 октября премьера амбициозной экранизации последнего и самого загадочного произведения австрийского писателя Стефана Цвейга. Это выдающаяся история, в которой зрелищно и органично сочетаются элементы исторической драмы, детектива и психологического триллера.
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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