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Новая часть «бондианы» и премьера немецкого триллера «Королевская игра»: последние новинки от «Синема Парк»

Новая часть «бондианы» и премьера немецкого триллера «Королевская игра»: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Не время умирать» (12+)

7 октября Джеймс Бонд возвращается на большие экраны в исполнении великолепного Дэниела Крейга! Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.  

«Королевская игра» (16+)

9 октября премьера амбициозной экранизации последнего и самого загадочного произведения австрийского писателя Стефана Цвейга. Это выдающаяся история, в которой зрелищно и органично сочетаются элементы исторической драмы, детектива и психологического триллера.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:36 +1
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