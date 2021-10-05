Фото: tverigrad.ru.
Туляк купил поддельные водительские права и в тот же день попался правоохранителям
Фальшивка обошлась молодому человеку в 40 тысяч рублей. Теперь он ожидает суда.
Прокуратура Привокзального района Тулы направила в суд уголовное дело по факту использования заведомо поддельного водительского удостоверения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 августа сотрудники ГИБДД и районной прокуратуры проводили проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Они попросили 24-летнего туляка предъявить водительское удостоверение. Документ оказался поддельным, а его владелец пояснил, что купил его незадолго до задержания за 40 тысяч рублей.
Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок до одного года либо принудительные работы.
Другие статьи по темам
Место