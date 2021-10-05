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Туляк купил поддельные водительские права и в тот же день попался правоохранителям
Фото: tverigrad.ru.

Туляк купил поддельные водительские права и в тот же день попался правоохранителям

Фальшивка обошлась молодому человеку в 40 тысяч рублей. Теперь он ожидает суда.

Прокуратура Привокзального района Тулы направила в суд уголовное дело по факту использования заведомо поддельного водительского удостоверения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 августа сотрудники ГИБДД и районной прокуратуры проводили проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Они попросили 24-летнего туляка предъявить водительское удостоверение. Документ оказался поддельным, а его владелец пояснил, что купил его незадолго до задержания за 40 тысяч рублей.

Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок до одного года либо принудительные работы.

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