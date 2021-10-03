БК «Новомосковск» уступил «Барнаулу» в Кубке России: фоторепортаж с матча
Счет игры – 91:72 в пользу гостей.
2 октября в Туле в СК «Новое поколение» прошел матч 1/16 Кубка России по баскетболу — «Новомосковск» принимал «Барнаул». Матч завершился победой гостей со счетом 91:72 (25:15, 26:22, 21:16, 19:19).
Таким образом, наша команда не сумела преодолеть этот этап и покинула Кубок.
Следующий матч БК «Новомосковск» проведет 9 и 10 октября в Курске с местными «Русичами» в рамках Суперлиги-2.
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