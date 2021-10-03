БК «Новомосковск» уступил «Барнаулу» в Кубке России: фоторепортаж с матча

2 октября в Туле в СК «Новое поколение» прошел матч 1/16 Кубка России по баскетболу — «Новомосковск» принимал «Барнаул». Матч завершился победой гостей со счетом 91:72 (25:15, 26:22, 21:16, 19:19).

Таким образом, наша команда не сумела преодолеть этот этап и покинула Кубок.

Следующий матч БК «Новомосковск» проведет 9 и 10 октября в Курске с местными «Русичами» в рамках Суперлиги-2.