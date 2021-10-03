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БК «Новомосковск» уступил «Барнаулу» в Кубке России: фоторепортаж с матча

БК «Новомосковск» уступил «Барнаулу» в Кубке России: фоторепортаж с матча

Счет игры – 91:72 в пользу гостей.

2 октября в Туле в СК «Новое поколение» прошел матч 1/16 Кубка России по баскетболу — «Новомосковск» принимал «Барнаул». Матч завершился победой гостей со счетом 91:72 (25:15, 26:22, 21:16, 19:19).

Таким образом, наша команда не сумела преодолеть этот этап и покинула Кубок.

Следующий матч БК «Новомосковск» проведет 9 и 10 октября в Курске с местными «Русичами» в рамках Суперлиги-2.

Галерея
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 1
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 2
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 3
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 4
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 5
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 6
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 7
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 8
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 9
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 10
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 11
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 12
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 13
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 14
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 15
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 16
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 17
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 18
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 19
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 20
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 21
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 22
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 23
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 24
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 25
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 26
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 27
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 28
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 29
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 30
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 31
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 32
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 33
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 34
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 35
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 36
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 37
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 38
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 39
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 40
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 41
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 42
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 43
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 44
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 45
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 46
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 47
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 48
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 49
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 50
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 51
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 52
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 53
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 54
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 55
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 56
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 57
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 58
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 59
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 60
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 61
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 62
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 63
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 64
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 65
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 66
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 67
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 68
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 69
БК "Новомосковск" - БК "Барнаул", Фото: 70
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:02 0
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