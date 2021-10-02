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В Тульской области за сутки заболели коронавирусом 128 человек

В Тульской области за сутки заболели коронавирусом 128 человек

По официальным данным, скончались 10 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировано 128 новых случаев коронавируса. За этот же период умерли 10 пациентов с коронавирусной инфекцией.
 
Таким образом, на данный момент общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 54 тыс. 880, а количество умерших — 3041 человек.
 
 
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 560 тыс. 767 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 тыс. 028 летальных исходов, выздоровели 6 млн 710 тыс. 574 человека.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:47 0
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