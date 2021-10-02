В Плеханово полицейские раскрыли кражу самоката

Сотрудники ОП «Ленинский» установили подозреваемого в краже, которая была совершена в поселке Плеханово. Предполагается, что злоумышленник обратил внимание на самокат, оставленный без присмотра в подъезде многоквартирного дома. И у мужчины возник умысел на кражу.

«В ходе проведенных мероприятий, направленных на раскрытие противоправного деяния, полицейские выяснили, что к хищению может быть причастен один из соседей законной владелицы самоката. Эта версия подтвердилась. Подозреваемый изобличен в краже», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время похищенное обнаружено и изъято. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).