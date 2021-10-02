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В Плеханово полицейские раскрыли кражу самоката
Изображение Gareth Jenkins с сайта Pixabay

В Плеханово полицейские раскрыли кражу самоката

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ОП «Ленинский» установили подозреваемого в краже, которая была совершена в поселке Плеханово. Предполагается, что злоумышленник обратил внимание на самокат, оставленный без присмотра в подъезде многоквартирного дома. И у мужчины возник умысел на кражу.
 
«В ходе проведенных мероприятий, направленных на раскрытие противоправного деяния, полицейские выяснили, что к хищению может быть причастен один из соседей законной владелицы самоката. Эта версия подтвердилась. Подозреваемый изобличен в краже», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время похищенное обнаружено и изъято. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:59 +2
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