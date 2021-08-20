На ул. Кирова мотоциклист сбил ребёнка

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 20 августа, в районе дома № 165 по ул. Кирова произошло ДТП – водитель мотоцикла Honda сбил школьницу.

Очевидцы и сам мотоциклист утверждают, что мальчик и девочка перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора. Один из очевидцев предположил, что проступок был совершён на спор, поскольку у мальчика была маска Гая Фокса, популярная у последователей различных, не всегда законных и безопасных, онлайн-челленджей.

Мотоциклист рассказал, что боковым зрением он сначала заметил мальчика, а затем девочку:

«Я попытался вырулить, «положил» мотоцикл, чтобы избежать наезда, но это не помогло».

Пострадавшей девочке около 10 лет, на момент госпитализации её состояние оценивалось медиками как тяжёлое. Мальчик некоторое время постоял рядом со сбитой сверстницей и ушёл в неизвестном направлении. На месте работают два экипажа ДПС и спасатели.

Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец ДТП, ребенок не убегал с места происшествия.

«Он был в шоке. Мы к нему подошли, успокоили и спросили, знает ли он, где живет девочка. Мальчик ответил, что знает и мы пошли вместе с ним к родителям пострадавшей. Дома была мама, она сразу же бросилась на место ДТП», - рассказала очевидец.

Кроме того, по словам женщины, когда дети перебегали дорогу, мальчик держал указанную выше маску в руках.

Новость обновлена в 20:55. Добавлен комментарий очевидицы происшествия.