Водителям тульского муниципального транспорта напомнили, как помогать инвалидам

Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

В автобусном депо МКП «Тулгорэлектротранс» для водителей муниципального общественного транспорта провели инструктаж о правилах оказания ситуационной помощи. Занятием предусмотрено обучение навыкам обращения с откидной аппарелью, с помощью которой люди из числа маломобильных граждан населения могут беспрепятственно попасть в автобус, троллейбус или трамвай.

«В рамках инструкторской работы предприятие на постоянной основе не реже двух раз в месяц проводит обучение водителей общественного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки по регулируемым маршрутам. Кроме того, предприятие уделяет особое внимание нюансам морально-этического характера взаимодействия водителей с людьми, имеющими инвалидность», — сообщает пресс-служба городской администрации.

В мероприятии принял участие главный инструктор-специалист сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы Артем Муницын. Он обратил внимание на недопустимость некорректного поведения в отношении пассажиров, в том числе и лиц с инвалидностью.

Напомним, недавно туляк и его девушка – инвалид-колясочник попали в совершенно дикую ситуацию : водители двух следующих один за другим автобусов № 18 отказались впустить молодых людей в салон.