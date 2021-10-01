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Водителям тульского муниципального транспорта напомнили, как помогать инвалидам
Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

Водителям тульского муниципального транспорта напомнили, как помогать инвалидам

В мероприятии участвовал главный инструктор – специалист сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья.

В автобусном депо МКП «Тулгорэлектротранс» для водителей муниципального общественного транспорта провели инструктаж о правилах оказания ситуационной помощи. Занятием предусмотрено обучение навыкам обращения с откидной аппарелью, с помощью которой люди из числа маломобильных граждан населения могут беспрепятственно попасть в автобус, троллейбус или трамвай.
 
«В рамках инструкторской работы предприятие на постоянной основе не реже двух раз в месяц проводит обучение водителей общественного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки по регулируемым маршрутам. Кроме того, предприятие уделяет особое внимание нюансам морально-этического характера взаимодействия водителей с людьми, имеющими инвалидность», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
 
В мероприятии принял участие главный инструктор-специалист сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы Артем Муницын. Он обратил внимание на недопустимость некорректного поведения в отношении пассажиров, в том числе и лиц с инвалидностью.
 
Напомним, недавно туляк и его девушка – инвалид-колясочник попали в совершенно дикую ситуацию: водители двух следующих один за другим автобусов № 18 отказались впустить молодых людей в салон.
 
В городской администрации прокомментировали инцидент и пообещали, что с водительским и кондукторским составом предприятия будут проведены дополнительные инструктажи на темы: «Культура обслуживания», «Правила работы с откидным пандусом», «Порядок осуществления посадки/высадки маломобильных пассажиров». 
 
Кроме того, деятельность Тулгорэлектротранса проверила прокуратура.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:43 +6
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