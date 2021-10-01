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На трассе М-2 в Тульской области столкнулись три авто

На трассе М-2 в Тульской области столкнулись три авто

В результате ДТП пострадали мужчина и ребенок.

Накануне вечером на 133-м км автомагистрали М-2 «Крым» (неподалеку от деревни Венюково Заокского района) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 51-летний водитель «Нивы» столкнулся с BMW 525 (водитель 25-летняя девушка) и Nissan Qashqai (водитель 35-летняя женщина). 
 
Все машины ехали в попутном направлении и после столкновения улетели в кювет. В результате ДТП пострадали предполагаемый виновник ДТП и 6-летняя пассажирка BMW.
 
«Пострадавшие получили различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущены. На момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился в специальном детском удерживающем устройстве», – сообщила региональная Госавтоинспекция.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:19 +1
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