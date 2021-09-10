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ДТП с трамваями и хамство в автобусе: прокуратура проверяет «Тулгорэлектротранс»
Фото: пресс-служба прокуратуры по ТО.

ДТП с трамваями и хамство в автобусе: прокуратура проверяет «Тулгорэлектротранс»

Уже выявлены нарушения, при которых запрещена эксплуатация транспорта.

Городская прокуратура проверяет, как в МКП «Тулгорэлектротранс» соблюдают законодательство, регламентирующее перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Проверку решили провести после публикаций в СМИ о ДТП с трамваями и случае с водителями, которые отказались везти инвалида-колясочника.
 
 
Также в проверке участвуют специалисты отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН и ГИБДД УМВД России по г. Туле.
 
«В настоящее время установлены нарушения, запрещающие эксплуатацию четырех трамваев (не работал аварийный выход, отсутствовала аптечка, отсутствовал подголовник сиденья, предусмотренный конструкцией транспортного средства). Изучаются документы, регламентирующие деятельность перевозчика. Проверка продолжается», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:59 +2
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